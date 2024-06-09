"Yan baktın" kavgası: 1 ölü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "yan baktın" kavgasında Sinan T. (29), Remzi Zeybek'i (25) bıçaklayarak öldürdü. Zeybek'in acı haberini alan yakınları yasa boğuldu.
Olay, saat 01.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Tren Yolu mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre; her ikisi de alkollü olan Sinan T. ile Remzi Zeybek arasında 'yan baktın' meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Kavgada Zeybek, sol bacağına ve karnına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Zeybek, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Zeybek, burada kurtarılamadı.
TESLİM OLDU
Zeybek'in acı haberini alan yakınları yasa boğulurken, Sinan T. polis merkezine giderek teslim oldu.
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