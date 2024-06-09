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"Yan baktın" kavgası: 1 ölü

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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Yan baktın kavgası: 1 ölü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "yan baktın" kavgasında Sinan T. (29), Remzi Zeybek'i (25) bıçaklayarak öldürdü. Zeybek'in acı haberini alan yakınları yasa boğuldu.

Olay, saat 01.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Tren Yolu mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre; her ikisi de alkollü olan Sinan T. ile Remzi Zeybek arasında 'yan baktın' meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kavgada Zeybek, sol bacağına ve karnına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Zeybek, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Fotoğraf: Hayatını kaybeden Remzi Zeybek (25)Fotoğraf: Hayatını kaybeden Remzi Zeybek (25)

Zeybek, burada kurtarılamadı.

Fotoğraf: Sinan T. (29)Fotoğraf: Sinan T. (29)

TESLİM OLDU

Zeybek'in acı haberini alan yakınları yasa boğulurken, Sinan T. polis merkezine giderek teslim oldu.

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