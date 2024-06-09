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Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar

Bursa’da, tartıştıkları otomobilden inip uzaklaştığı sırada, eşi Hakkı Koca (55) tarafından 4 bıçak darbesiyle öldürülen Leyla Koca'nın (45) kızları M.K. (16) ile Ş.K. (15), ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan babalarından şikayetçi olmadı. Duruşmada tanık olarak ayrı ayrı ifade veren M.K. ile Ş.K., annelerinin Mustafa Z. isminde sevgilisi olduğunu, bazı günler onunla kaldığını, kendilerine kötü davrandığını ve babalarına sürekli hakaret ettiğini söyledi.

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