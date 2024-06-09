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Kayıp Alzheimer hastası kadın yaralı bulundu

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Kayıp Alzheimer hastası kadın yaralı bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Günay Atalay (89), yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu, arazide 20 metre yüksekten düşmüş olarak yaralı bulundu.

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