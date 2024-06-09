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Hatay’da yangın paniği! Prefabrik evler alev alev yandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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Hatay’da yangın paniği! Prefabrik evler alev alev yandı

Hatay’da depremzedelerin yaşadığı prefabrik evlerin bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi. Yangında, dumandan etkilenen bir vatandaşa da sağlık ekipler müdahale etti.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan Abdurrahman Melek Prefabrik Yaşam Alanı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede prefabrik evleri sardı.

Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk müdahale vatandaştan gelirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

2 EV KULLANILAMAZ HALDE

Yangında 2 prefabrik ev tamamen, 2 prefabrik ev kısmen zarar gördü. Dumandan etkilenen bir vatandaşa ilk müdahaleyse olay yerinde yapıldı. Konteynerlerin alev alev yandığı anlar ve yaşanan panikse kameralara yansıdı.

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