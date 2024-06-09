Hatay’da yangın paniği! Prefabrik evler alev alev yandı

Yangın, saat 18.00 sıralarında Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan Abdurrahman Melek Prefabrik Yaşam Alanı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede prefabrik evleri sardı.