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Manisa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi! Tarım arazilerinde zarara yol açtı

Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Manisa’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi! Tarım arazilerinde zarara yol açtı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerine zarar verdi. Öte yandan Ilgınköy Mahallesi'nde fırtınanın etkisiyle cami minaresinin külahı uçtu.

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