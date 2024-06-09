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Gümüşhane ve Bayburt'ta yıldırımın isabet ettiği 2 kişi öldü

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Gümüşhane ve Bayburt’ta yıldırımın isabet ettiği 2 kişi öldü

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaylada bulunan Tülay Genç (49) ve Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde hayvan otlatan Burak Bayraktar (24), yıldırım isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.

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