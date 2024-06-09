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Konya'da otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Konya’da otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi!

Konya'nın Çumra ilçesinde bir otomobilin üzerine beton mikseri devrildi. Dehşet dolu kazada otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

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