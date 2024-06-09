09 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Düzce'de özel halk otobüsü otomobile çarptı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
ABONE OL
Düzce’de özel halk otobüsü otomobile çarptı

Düzce'de özel halk otobüsünün otomobile çarptığı kazada 2'si çocuk 6 kişi, yaralandı. Yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör