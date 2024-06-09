09 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa'da polisle alkollü sürücü arasında geçen ilginç diyalog

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 09.06.2024
ABONE OL
Bursa’da polisle alkollü sürücü arasında geçen ilginç diyalog

Bursa'da alkolmetreyi üflememek için direnen otomobil sürücüsü Eyüp Ö. (51), polise zor anlar yaşattı. 1.40 promil alkollü çıkıp, ceza tutanağına imza atan sürücü, "İyi, hayırlı olsun" diyerek polislere tepki gösterdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör