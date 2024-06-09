09 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kaza yapan araç alev aldı sürücü olay yerinden kaçtı! Yer: Pendik

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
ABONE OL
Kaza yapan araç alev aldı sürücü olay yerinden kaçtı! Yer: Pendik

İstanbul Pendik'te trafik ışıklarına çarpan bir otomobil alev aldı. Araç cayır cayır yanmaya başlarken, sürücü olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı güçlükle söndürdü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör