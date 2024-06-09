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Bilecik'te araç takla attı: 2 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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Bilecik’te araç takla attı: 2 kişi yaralandı

Bilecik'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

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