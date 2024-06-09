Sıcaklık rekoru kapıda! Uzmanlardan kritik uyarı: Haziran ayına dikkat

Sadece 2024 yılı ilkbahar mevsiminin değil, son 12 ayın "insanlık tarihinde görülen en sıcak 12 ay" olduğunu belirten Kurnaz, "Küresel ortalama sıcaklıklar olarak bakacak olursak bu sene mayıs ayı sonuna kadar geçirdiğimiz 152 günün 102 tanesi şimdiye kadar yaşadığımız en sıcak gün rekorunu kırdı. Geri kalan 50 günün tamamı da son 10 yılda rekor kırılan günlerdi ve ayrıca mayıs ayının ilk iki günü hariç 29 gün rekor sıcaklıktaydı." dedi.