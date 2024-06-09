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Çocuklarını vermek istemeyen kayınpederini öldürdü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Çocuklarını vermek istemeyen kayınpederini öldürdü

Niğde’de eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, çocuklarını almaya gittiği evde kayınpederini bıçaklayarak öldürdü.

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