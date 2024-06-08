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YKS'ye geç kalan öğrenci ile annesi hüngür hüngür ağladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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YKS’ye geç kalan öğrenci ile annesi hüngür hüngür ağladı

Şanlıurfa’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan öğrenci ile annesi gözyaşlarına boğuldu. Öğrenci ile anneyi, çevredeki veliler teskin etti.

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