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Genç kadın boğazından bıçaklanmış halde ölü bulundu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
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Genç kadın boğazından bıçaklanmış halde ölü bulundu

Şanlıurfa'da yabancı uyruklu bir kadın, evinde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla 1 şüpheli gözaltına alındı.

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