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Adıyaman’da feci kaza! Otomobil tarlaya yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Adıyaman’da feci kaza! Otomobil tarlaya yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Adıyaman’da otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralanan toplam 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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