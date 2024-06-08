Tunceli’de katliam gibi kaza! İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün aracı YKS dönüşü şarampole uçtu | Çok sayıda yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Hozat karayolunun Çığırlı köyü mevkisinde meydana geldi. Hozat ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaflı yönetimindeki 34 EHA 086 kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.



Kazada Kaflı ile oğlu Egemen ve 2 öğrencisi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Müdür Kaflı ve diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.





Oğlu ve 2 öğrencisini kent merkezindeki YKS sınavına götürdüğü ve dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenilen Müdür Kaflı'nın vücudunda kırıklar olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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