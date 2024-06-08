Erzincan’da dolu yağışı etkili oldu
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Sel, su baskınları yaşandı.
Erzincan kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bir müddet sonra yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu bazı araçlarda hasara yol açtı. Cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Yaklaşık 45 dakika etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası ana arterler üzerinde bulunan bazı caddelerde su baskını yaşandı. Suyla dolan yollardan karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar ıslanmamak için mücadele etti. Yağışlarla birlikte nehir ve barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı. Kavakyolu'ndan geçen Vasgirt Deresinden de sel suları aktı.
Erzincan - Kemah karayolunda meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.
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