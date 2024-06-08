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Ticari araç ile elektrikli scooterın çarpışma anı güvenlik kamerasında

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
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Ticari araç ile elektrikli scooterın çarpışma anı güvenlik kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde ticari araç ile elektrikli scooterın çarpışması sonucunda scooter sürücüsü yaralanırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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