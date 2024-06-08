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Sınava dakikalar kala öğrencilerin imdadına yunus timleri yetişti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
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Sınava dakikalar kala öğrencilerin imdadına yunus timleri yetişti

Edirne'de YKS sınavına girmek için heyecanla başka okula giden ve kimliğini evinde unutan 3 öğrencinin imdadına Yunus Timi polisleri yetişti.

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