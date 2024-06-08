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Başkale'de 2 tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Başkale’de 2 tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde 2 tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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