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Şanlıurfa'da atış poligonunda çıkan yangın söndürüldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Şanlıurfa’da atış poligonunda çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde bir atış poligonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Poligon etrafında güvenlik önlemi alındı, binadakiler tahliye edildi.

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