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Kuzey Ege'deki otellerde doluluk oranı yüzde 70'i aştı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
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Kuzey Ege’deki otellerde doluluk oranı yüzde 70’i aştı

Balıkesir'in Kuzey Ege'deki önemli tatil merkezlerinden birisi olan Edremit'te 9 günlük bayram öncesi turizm işletmeleri hazırlıklarını tamamlarken otellerde doluluk oranlarının yüzde 70'i aştığı öğrenildi. Turizmciler son hafta rezervasyonları ile birlikte doluluk oranlarının yüzde 90'ları aşmasını bekliyor.

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