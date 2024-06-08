08 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Rize'de bariyerleri aşarak bahçe ile kaldırım arasında asılı kaldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024
ABONE OL
Rize’de bariyerleri aşarak bahçe ile kaldırım arasında asılı kaldı

Rize'de yoldan çıkan araç kaldırımla bahçe arasında asılı kaldı. Kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör