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Kars’ta balıkların ‘ölüm’ göçü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Kars’ta balıkların ‘ölüm’ göçü

Kars'ta balıklar, yumurtalarını durgun sulara bırakmak için ölüm göçüne başladı.

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