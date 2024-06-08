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Yere çöp attı diye uyardığı kişiyle girdiği kavgada bıçaklandı... O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Yere çöp attı diye uyardığı kişiyle girdiği kavgada bıçaklandı... O anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu'da kaldırımda yürüyen bir şahsı, yere çöp attığı gerekçesiyle uyaran genç, çıkan kavgada yüzüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

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