Gaziantep'te anız yangını! 3 noktada alevler yükseldi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde anız yangını olarak başlayan ve mera bölgelerine yayılan yangına ihbar üzere bölgeye gelen ekipler hızla müdahale etti. Köylülerin de traktörleriyle destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ederken İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu açıklamalarda bulundu. Soylu, 3 noktada başladığını tahmin ettikleri yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek " Can kaybı ve yaralanma gibi olumsuz bir durum söz konusu olmadı. Yangının ormanlık alana sıçrama ihtimali bulunmuyor. Yangın ovalık alanda devam ediyor. Kısa sürede yangının tamamını kontrol altına almayı hedefliyoruz." dedi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsal Güllühöyük Mahallesi mevkinde anız yangını olarak başlayan ve daha sonrasında ise ekili alanlar, dikili alanlar ile mera bölgelerine yayılan yangına yoğun müdahale sürüyor. Yangın ihbarı sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık, orman, jandarma ve güvenlik korucu ekipleri dört koldan alevlere müdahale etmeye devam ediyor.
KÖYLÜLERDEN ÇALIŞMALARA DESTEK
Yangının, rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam etmesi üzerine kaymakamlığın talebiyle köylülerden de traktörleriyle çalışmalara destek vermeleri istendi. Kaymakamlık duyurusuyla ilçe devlet hastanesi önünde toplanan traktörler, ekiplerin yönlendirmesiyle belirlenen noktalara alevlerin yayılma noktalarına set çekerek çalışmalara destek veriyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları ekiplerin yoğun çalışmasıyla devam ediyor.
KAYMAKAMDAN İLK AÇIKLAMA
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, ilçede etkili olan anız ve mera yangını ile ilgili açıklama yaptı. Yangının yüzde 90 oranında hasadı yapılmış alanda etkili olduğunu ifade eden Kaymakam Mehmet Soylu, alevlere 250 üzerinde ile 600 üzerinde personelle müdahale edildiğini de söyledi.
"ORMANLIK ALANDA TEHDİT YOK"
Yangın ile ilgili verileri paylaşan, can kaybı-yaralanma gibi olumsuzlukların olmadığını belirten ve yangının yerleşim yerleri ile ormanlık alanları tehdit etmediğini özellikle vurgulayan Kaymakam Soylu, şöyle konuştu:
"İlçemizde 19.00 sıralarında 3 noktada başladığını tahmin ettiğimiz bir anız yangınıyla karşı karşıyayız. Yangına tüm kamu kurumlarımızla ve STK'larımızla Valiliğimiz koordinasyonunda kriz masası oluşturarak müdahale ettik. Şuanda 250 üzerinde araç ve 600 üzerinde personelle müdahale ediyoruz. Şu an itibariyle yangının yerleşim alanlarına etki edebilecek noktalarını kontrol altına aldık. Fakat yaşam alanlarının olmadığı noktalarda yangın devam etmekte. Tüm kurumlardan yeteri kadar personelle mücadeleye devam ediyoruz. Can kaybı ve yaralanma gibi olumsuz bir durum söz konusu olmadı.
YANGININ YÜZDE 90'I HASAT YAPILMIŞ ALANDA
Yangının ormanlık alana sıçrama ihtimali bulunmuyor. Yangın ovalık alanda devam ediyor. Kısa sürede yangının tamamını kontrol altına almayı hedefliyoruz. Yangının ilk çıktığı anda traktörlerle bazı riskli bölgelere set çekilmesi gerekiyordu. Biz de bu konuda vatandaşlarımızdan destek talep ettik. Vatandaşlarımız da çok hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek bizlere destek verdi. Bu araçları şuan tedbir amaçlı tutuyoruz. Yangının yüzde 90'ı sürülmüş ve hasadı yapılmış alanlarda etkili olduğunu düşünüyoruz."
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