Gaziantep’te anız yangını! 3 noktada alevler yükseldi

KAYMAKAMDAN İLK AÇIKLAMA

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, ilçede etkili olan anız ve mera yangını ile ilgili açıklama yaptı. Yangının yüzde 90 oranında hasadı yapılmış alanda etkili olduğunu ifade eden Kaymakam Mehmet Soylu, alevlere 250 üzerinde ile 600 üzerinde personelle müdahale edildiğini de söyledi.

"ORMANLIK ALANDA TEHDİT YOK"

Yangın ile ilgili verileri paylaşan, can kaybı-yaralanma gibi olumsuzlukların olmadığını belirten ve yangının yerleşim yerleri ile ormanlık alanları tehdit etmediğini özellikle vurgulayan Kaymakam Soylu, şöyle konuştu: