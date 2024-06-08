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Adana'da vahşet! Eşini başında vurdu aynı tabancayla intihar etti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
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Adana’da vahşet! Eşini başında vurdu aynı tabancayla intihar etti

Adana’da İhsan Uğurlu (61), boşandığı hemşire Saniye Arslan'ı (40), otomobilde başından vurarak öldürüp, aynı tabancayla yaşamına son verdi.

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