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Kuyumcuda incelediği 300 bin liralık bilezikleri bir anda alıp kaçtı: O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Kuyumcuda incelediği 300 bin liralık bilezikleri bir anda alıp kaçtı: O anlar kamerada

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kuyumcu dükkanında tezgahta incelediği 300 bin lira değerinde dört adet bileziği kaşla göz arasında alıp kaçan hırsız, kuyumcuların hızlı refleksi sayesinde saatler içinde yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, çaldığı bileziklerini ikisini Düzce'de bozdurduktan sonra kalan iki bileziği de Bolu'da bozdurmaya çalışırken yakalanan şahıs tutuklandı.

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