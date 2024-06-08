08 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek." dedi. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör