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Torununu sınava getirdikten sonra otomobili alev topuna döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Torununu sınava getirdikten sonra otomobili alev topuna döndü

Karabük'te oğlunun aracı ile torununu Karabük Üniversitesinde YKS sınavına getirdikten sonra yakıt kaçağı sonrası otomobil alev topuna döndü.

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