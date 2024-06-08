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Siirt'te üzerine yıldırım düşen genç kız yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Siirt’te üzerine yıldırım düşen genç kız yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde sürüleri otlatan genç kız, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiler göre, Cevizlik köyü yaylanasında sürülerini otlamaya giden Betül Ş. (22), yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve yolu açması için Siirt İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Genç kız, İl Özel İdare ekiplerinin yol açmasıyla sağlık ekiplerince alınarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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