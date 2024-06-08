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Elazığ'da kahreden olay! Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Elazığ’da kahreden olay! Murat Nehri’ne giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu

Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu. Ekiplerin nehirde kaybolan çocuğu arama çalışması sürüyor.

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