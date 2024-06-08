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Uşak'ta sağanak ve dolu etkili oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Uşak’ta sağanak ve dolu etkili oldu

Uşak'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Uşak Belediyesi ekipleri, ev ve iş yerlerinde biriken suyu tahliye etti. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu temizlemeye çalıştı.

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