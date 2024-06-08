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Dolandırıcılardan jigolo vurgunu: Jigolo sitesine girdiniz diyerek vurgun yaptılar

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Dolandırıcılardan jigolo vurgunu: Jigolo sitesine girdiniz diyerek vurgun yaptılar

Esenyurt'ta lüks sitede kurdukları çağrı merkezi ile aradıkları vatandaşlara “Jigolo sitesine giriş yapıp üye kaydı oluşturmuşsunuz. Hakkınızda icra takibi başlatıldı. Ödemeyi hemen yaparsanız icra durdurulacak” diye mesajlar atarak dolandıran bir kadın 5 şüpheliye operasyon yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, operasyon sırasında elde edilen dijital materyallerde 8 bin kişinin bilgilerinin bulunduğu dosya bulundu. Şüphelilerin bu yöntemle milyonlarca lira haksız kazanç elde ettikleri değerlendiriliyor.

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