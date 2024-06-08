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Üsküdar'da vapurdan denize düşen yolcunun kurtarılma anı kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Üsküdar’da vapurdan denize düşen yolcunun kurtarılma anı kamerada

Üsküdar açıklarında seyir halinde olan vapurdaki bir yolcu denize düştü. Denizde çırpınan yolcuyu kıyı emniyet ekipleri bota alarak kurtardı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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