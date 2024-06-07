Yolda gördüğü husumetlisine cami avlusunda kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

SİLAHLI KOVALAMACA KAMERADA

Yaşanan kovalamaca güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Kovalamaca yaşanması ve bir kişinin cami avlusuna kaçması görülüyor. Kasığından yaralanan İ.D. olduğu yere çöküyor. Arkasından gelen husumetlisi de yaralı İ.D.'yi darbediyor. Vatandaşların araya girmesiyle şüpheli uzaklaştırılıyor.