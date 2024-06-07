Yolda gördüğü husumetlisine cami avlusunda kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
İstanbul Şişli'de bir şahıs yolda gördüğü husumetlisini kovaladı. Camide sıkıştırdığı husumetlisine kurşun yağdıran saldırgan yakalanarak tutuklanırken, dehşet anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Şişli'de bir kişi yolda gördüğü husumetlisini kovalayarak cami avlusunda vurdu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken şüpheli tutuklandı.
Olay, Paşa Mahallesi Darülaceze Yolu Caddesi'nde pazar günü saat 15.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.S. yolda yürürken husumetlisi İ.D.'yi gördü.
Silahını çıkararak husumetlisinin peşinden koşan T.S., İ.D.'ye art arda ateş etti. İ.D. koşarak Hacı Ayşe Sarıgül Camii'nin avlusuna sığındı. Kasığından yaralanan İ.D. yere düştü. Husumetlisi de arkasından gelerek onu bir süre darbetti.
SİLAHLI KOVALAMACA KAMERADA
Yaşanan kovalamaca güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Kovalamaca yaşanması ve bir kişinin cami avlusuna kaçması görülüyor. Kasığından yaralanan İ.D. olduğu yere çöküyor. Arkasından gelen husumetlisi de yaralı İ.D.'yi darbediyor. Vatandaşların araya girmesiyle şüpheli uzaklaştırılıyor.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli T.S. silahıyla birlikte gözaltına alınırken, yaralı İ.D.'de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli T.S. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS gözetmen ücretleri 2024 | YKS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL alacaklar? Sınav sorumlusu, bina yöneticisi...
- YKS için gerekenler listesi | 2024 YKS'ye girerken yanında bulunması gerekli eşyalar neler? Su, kalem, silgi, giriş belgesi...
- 47 48 50 51 52 yaş tam 12'den hedefi vurdu! SGK girişi 1993 1996 1998 2003 2005 olana erken emeklilik hesaplandı
- Öğretmen il dışı tayin başvuruları bitti mi? İller arası atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekliye 17.250+3.000 TL ödeme mest edecek! Liste geldi: 10.500 TL üstü ve 23.250 TL altı maaş alana Cuma, Cumartesi IBAN'a yatacak
- DİYANET Cuma Hutbesi Tam Metin PDF OKU | 7 Haziran 2024 bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne?
- Tuvalette sağlığınızdan olmayın! Bunu yapanlar yandı: Kansere davetiye çıkarıyor
- TOKİ'den büyükşehirde 10.446 TL'ye sıfır daire! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade jesti! 102 m2 2+1, 3+1 konut...
- Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri netleşti! TSK hepsini ezdi geçti
- Salça yerken iki kere düşünün! Eğer bunu görürseniz direkt çöpe atın
- Memura bayramda maaş takvimi 2024 | Memur maaşları ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...
- Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihi...