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"Kanser ölümlerinin yüzde 30'unu sigara oluşturuyor"

Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Kanser ölümlerinin yüzde 30’unu sigara oluşturuyor

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Yüksel Doğan, gençler arasında son yıllarda sigara ve tütün kullanımının yaygınlaştığını ve tütün dumanındaki çok sayıdaki kimyasalın kanser ölümlerinin yüzde 30'unu oluşturduğunu söyledi.

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