Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İlk tahminler geldi! İşte İstanbul Ankara ve İzmir Kurban Bayramı hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarında önümüzdeki günlerde yurt genelinde sıcaklıkların artacağı ancak çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Diğer yandan Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağı merak edilirken son tahminler yayınlandı. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkii, İç Anadolu (Yozgat ve Sivas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecek ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA'YI SEL VURDU
Ankara il merkezinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara il merkezinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması, 2 saatlik periyotta etkili olması bekleniyor.
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Diğer yandan Kurban Bayramı'na ilişkin de hava tahmin raporları gelmeye başladı. Buna göre bayramda İstanbul, Ankara ve İzmir'de havanın güneşli olması bekleniyor.
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