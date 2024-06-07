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Van'da askeri araç devrildi: 4 asker yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Van’da askeri araç devrildi: 4 asker yaralı

Van'da sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç devrildi. Öğle saatlerinde yaşanan kazada 4 asker yaralanırken, yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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