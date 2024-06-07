07 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Otogarda 'emeklilere yüzde 20 indirim' denetimi

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
ABONE OL
Otogarda ’emeklilere yüzde 20 indirim’ denetimi

Emeklilere geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan kararla otobüs biletlerinde yüzde 20 indirim imkanı getirildi. Alınan bu kararın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı ekipler, Esenler Otogarı'nda kurala uyulup uyulmadığıyla ilgili denetim gerçekleştirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör