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Sokak köpeklerinden kaçan kadına araba çarptı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Sokak köpeklerinden kaçan kadına araba çarptı

Ankara’nın Mamak ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinden kaçan kadına araba çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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