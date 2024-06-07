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Van Gölü'nde yeni mikrobiyalit kolonisi tespit edildi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Van Gölü’nde yeni mikrobiyalit kolonisi tespit edildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi tarafından tespit edilen yeni mikrobiyalit (Dikit) kolonisi, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından görüntülendi.

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