Avcılar'da kahvehaneye uzun namlulu silahlı saldırı! Yaralılar var
Avcılar'da bir kahvehaneye uzun namlulu silah ve tabancayla kurşun yağdıran kimliği belirsiz 3 şüpheli geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralanırken şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
Olay, saat 17.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, beyaz bir araçla gelip uzun namlulu silah ve tabancayla sokaktaki bir kahvehaneye ateş açtı. Saldırıda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.
ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI
Saldırı sonrası 3 şüpheli, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Kolundan yaralanan 2 kişi ayakta tedavi ederken, diğer 2 yaralıyı ise hastaneye kaldırdı.
Karnına mermi isabet eden yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan Avcılar Emniyetine bağlı polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.Olayla ilgili inceleme sürüyor.
"BANA GELSEYDİ PARAMPARÇA OLURDUM"
Olayı anlatan ve o sırada kahvehanede olan görgü tanığı Naci Bulut, "Gelip, 6 el silah sıktılar. Sonra 1'i karnından, 1'i bacağından 2 kişi de kolundan yaralandı. Kaç senelik bir kahve, bir şey olacak bir yer değil. Ben oradaydım. Bana gelseydi, her tarafım paramparça olurdu. 25 senedir gelip gideriz, böyle bir şey olmamıştı" dedi.
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