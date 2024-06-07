Avcılar’da kahvehaneye uzun namlulu silahlı saldırı! Yaralılar var

"BANA GELSEYDİ PARAMPARÇA OLURDUM"

Olayı anlatan ve o sırada kahvehanede olan görgü tanığı Naci Bulut, "Gelip, 6 el silah sıktılar. Sonra 1'i karnından, 1'i bacağından 2 kişi de kolundan yaralandı. Kaç senelik bir kahve, bir şey olacak bir yer değil. Ben oradaydım. Bana gelseydi, her tarafım paramparça olurdu. 25 senedir gelip gideriz, böyle bir şey olmamıştı" dedi.