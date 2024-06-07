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Trakya'da sıcak hava bunaltıyor

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
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Trakya’da sıcak hava bunaltıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar park ve bahçelerde serinlemeye çalışırken görüldü.

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