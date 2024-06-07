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Bu nasıl öğretmen! Öğrencisini kaynar suyla yaktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
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Bu nasıl öğretmen! Öğrencisini kaynar suyla yaktı

Korkunç olay Karaman'ın Başyayla ilçesinde yaşandı. Bir ortaokulda görev yapan kadın öğretmen, öğrencisinin başına sıcak su dökerek yaktı. Talihsiz çocuğun hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Öğretmen ise açığa alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı. İşte haberin detayları

İnanılmaz olay, ilçede bulunan Şehit Ahmet Mustafa Demir Ortaokulu'nda yaşandı.

Okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Ş.A., iddiaya göre 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Y.K.A'nın başından aşağıya kettle da bulunan sıcak suyu döktü.

Bununla da kalmayan öğretmen çocuğun kafasını da duvara vurdu.

Aile çocuklarını tedavisi için hastaneye götürürken, öğretmenden de şikayetçi oldu.

Açığa alındığı öğrenilen öğretmen hakkında Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de soruşturma başlatıldı.

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