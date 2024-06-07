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677 yıllık Güdük Minare restore edilecek

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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677 yıllık Güdük Minare restore edilecek

Sivas'ta Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Güdük Minare etrafında çevre temizliği yapıldı. Burada konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Güdük Minare'nin restore edileceğini söyledi.

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