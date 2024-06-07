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Süt tankeriyle minibüs çarpıştı: 4 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Süt tankeriyle minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde süt tankeriyle minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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