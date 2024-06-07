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Sancaktepe'de kumru evlerine yuva yaptı 4 gündür mutfağa girmiyorlar

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Sancaktepe’de kumru evlerine yuva yaptı 4 gündür mutfağa girmiyorlar

Sancaktepe'de bir daireye giren kumru mutfaktaki ocak üzerine çalılardan yuva yaparak yumurtladı. Daha önce anne karnında ikiz çocuk kaybeden ve 6 yıldır çocuk hasreti çeken Kartal çifti, ocaklarına gelen kuşun yuvasını bozmamak için 4 gündür dışarıdan yemek söylüyor.

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