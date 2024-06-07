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PKK talimatıyla ormanı yakan haine gün yüzü yok! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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PKK talimatıyla ormanı yakan haine gün yüzü yok! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı

Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanığın cezası Yargıtay tarafından onandı.

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